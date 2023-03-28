Türkiye'nin Azerbaycan'daki konsoloslukları seçim nedeniyle hafta sonu da çalışacak

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak olan ve Azerbaycan'da yaşayan vatandaşların adres beyanında bulunarak yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt yaptırabilmeleri için Türkiye'nin bu...

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak olan ve Azerbaycan'da yaşayan vatandaşların adres beyanında bulunarak yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt yaptırabilmeleri için Türkiye'nin bu ülkedeki konsoloslukları hafta sonu da hizmet verecek.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'daki Türk vatandaşlarının adres beyanı ve oy kullanma işlemlerine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Bağcı, Türkiye'de yaşanan yıkıcı depremler nedeniyle kardeş Azerbaycan'ın gösterdiği dayanışma, destek ve seferberlik için teşekkür etti.

Yurt dışı seçmen kütüğünün 20 Mart'ta askıya çıktığını ve 2 Nisan'a kadar askıda kalacağını hatırlatan Bağcı, seçmen kayıtlarını güncellemek isteyen vatandaşların Bakü, Gence ve Nahçıvan konsolosluklarına başvurması gerektiğini bildirdi.

Bağcı, "Konsolosluklarımız 1 ve 2 Nisan tarihlerinde, yani bu cumartesi ve pazar günü de açık olacaktır. Vatandaşlarımızın seçmen kütüklerini kontrol etmelerini arzu ediyoruz. Hem YSK adresinden, hem e-devletten, hem de YSK'nin çağrı merkezinden adreslerini kontrol edebilirler. Konsolosluklarımıza telefon ederek de adreslerini sorgulayabilirler. Azerbaycan'da yaşayan vatandaşlarımızın eğer adresleri Türkiye'de görünüyorsa konsolosluklarımıza gelerek adreslerini güncellemeleri ve konsolosluk çevrelerine aldırmalarını talep ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Şemkir, Şeki, Berde, Ağcabedi, Zagatala, Yevlah, Ağdaş, Tovuz, Mingeçevir, Gedebey, Balaken, Gazah, Göygöl, Oğuz, Daşkesen, Naftalan ve tüm Karabağ bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının adres beyanı için Gence Başkonsolosluğuna başvurması gerektiğini belirten Bağcı, Şamahı, Guba, İsmayıllı, Sabirabat, Hacıkabul, Lenkeran, Astara, Sumgayıt, Masallı, Bilesuvar, Neftçala ve Kürdemir gibi illerde yaşayan vatandaşların da 2 Nisan'a kadar Bakü'deki konsolosluğa başvurması gerektiğini ifade etti.

Bağcı, Azerbaycan'da oy verme için YSK tarafından 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinin ilan edildiğini vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

"Bazı şirketlerimizde çalışan vatandaşlarımızın izin kullanarak ailelerini de görmek ve seçimlerde oy kullanmak üzere Türkiye'ye gitmek istediklerini öğrendik. Eğer adresleri Türkiye'de ise herhangi bir değişiklik yapmadan Türkiye'ye gidip oylarını kullanabilirler. Ancak adresleri Azerbaycan'da ise bu durumda adreslerinin Türkiye'ye taşınma işleminde zorluk yaşayabilirler. İkamet adresi Azerbaycan olan vatandaşlarımız oy kullanma işlemi başlamadan önce Türkiye'ye gidecekler ise ancak oy kullanma dönemi başladığında, yani 27 Nisan'dan itibaren havalimanlarında oy kullanabilirler.

Oy kullanma işlemi başlamadan yola çıkmamaları gerekir. Şirketlerimize, Türkiye'ye izinli olarak gönderecekleri kişilerin eğer adresleri buradaysa (Azerbaycan'da), Türkiye'ye girişlerini 27 Nisan'la birlikte yapmaları gerektiğini de hatırlatıyoruz. 27 Nisan'dan önce girerlerse oy kullanabilme imkanları olmayacaktır. Özellikle Karabağ'da ve diğer büyük projeler yürüten şirketlerimizde 4 bine yakın Türk çalışan bulunmaktadır. Bu hususa önemle dikkat etmelerini gerektiğini hatırlatıyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkemize milletimize hayırlı olmasını dilerim."

Büyükelçi Bağcı, YSK'nin +904449975 numaralı çağrı merkezinden ve https://www.ysk.gov.tr/ sitesinden adres sorgulaması yapılabildiğini sözlerine ekledi.