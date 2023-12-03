Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği, Kazakistan'daki kermes gelirini Gazze'ye bağışladı

Kazakistan'da düzenlenen yılbaşı kermesinde stant açan Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği, elde ettikleri gelirin bir kısmını Gazze'ye bağışlama kararı aldı. Büyükelçi Eşleri Derneği tarafından düzenlenen kermeste Türkiye'nin standı en büyük ilgiyi gördü.

Kazakistan'da 40'tan fazla ülkenin diplomatik misyon temsilciliğinin katıldığı yılbaşı kermesinde stant açan Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği bu yıl elde ettikleri gelirin bir kısmını Gazze'ye bağışlama kararı aldı.

Başkent Astana'daki bir otelde Büyükelçi Eşleri Derneğinin (ASA) bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği geleneksel yılbaşı kermesinde ülkede faaliyet gösteren büyükelçilikler ile uluslararası kuruluşlar stant açtı.

Her yılbaşı öncesi geleneksel hale gelen kermeste bu yıl en büyük standı Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği kurdu.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun eşi Ahu Kapucu, AA muhabirine, yardım kermesinde her büyükelçiliğin kendi ülkesinde üretilen ürünleri satarak elde ettiği gelirin bir kısmını ASA aracılığıyla Kazakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ve sosyal sorumluluk projelerine destek olan derneklere bağışladığını söyledi.

Kapucu, bu sene kermeste yaklaşık 46 ülkenin yanı sıra Birleşmiş Milletler, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) gibi uluslararası kuruluşların da stant açtıklarını belirterek, "Herkes elde ettiği gelirin bir kısmını ASA'ya bağışlıyor. Biz bu yıla özel şöyle bir karar aldık. Toplanan paranın bir kısmını ASA'ya bağışladık ama kalan kısmını Gazze'ye göndereceğiz. Kahire Büyükelçiliğimiz ile irtibata geçtik. Onlar Gazze için ilgili kuruluşa iletecek." dedi.

Bu yıl kermesin en büyük standını Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinin açtığını aktaran Kapucu, şunları kaydetti:

"Çok şanslıyız ki burada Türk firmaları var. Onların sponsorluğu ve destekleri sayesinde standımızda her şey mevcuttu. Aksesuarlar, kıyafet, gıda. Aynı zamanda standımıza değer katan şey Selçuklu seramikleri ustası İbrahim Kuşlu'nun bazı eserlerini de koyduk. Beklediğimizden çok daha fazla sattık. Yemek konusunda dönerimiz zaten hep meşhur. Su böreği, yaprak sarması, baklavamız da vardı. Gerçekten çok güzel bir kermes oldu. Gönülle herkes çalıştı burada. Standımıza olan ilgi zaten muhteşemdi."