Türkiye'nin 'aranan' siber güvenlik uzmanları yetişecek

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında imzalanan protokol kapsamında Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik Üniversiteleri bünyesinde kurulan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları, bu yıl ilk kez 25'er öğrenci alacak. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Birim Müdürü Duygu Fidancıoğlu, "Siber güvenlikte Türkiye'nin 'ara elemanlarını' değil 'aranan elamanlarını' yetiştirecek içeriklerle bu programları hayata geçiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve YÖK arasında 5 Ekim 2022 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik Üniversiteleri bünyesinde Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu kuruldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda 'Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü' programı şeklinde yer alan lisans programları bu dönem ilk defa öğrenci alacak. Öğretim dili yüzde 30 İngilizce olacak programlar için her üniversitede 25 kontenjan olmak üzere toplamda 100 öğrenci alınacak. Öğrencilerin siber güvenlik olay analisti, siber tehdit istihbarat analisti, siber güvenlik sistemleri operatörü olarak çalışabilecek seviyede bilgi ve becerilerle donatılması hedefleniyor. Öte yandan programın içerisinde Türkçe, Matematik, Tarih, İngilizce gibi temel derslerin yanı sıra siber güvenlik temel dersleri ve alana yönelik sosyal beceri dersleri yer alacak. Programın son dönemi ise sahada mesleki gelişime ayrılacak.

Ayrıca Fidancıoğlu, Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü programının 2 yıllık olduğunu; ancak öğrencilerin istekleri dahilinde 4 senelik bilgisayar mühendisliği, yapay zeka mühendisliği ve veri bilimi mühendisliği programlarına dikey geçiş hakkı olduğunu aktardı.