Türkiye'nin arabuluculuğundaki esir takası, Avrupa basınında geniş yer buldu

Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takası, Avrupa basınında geniş yer aldı.

INDEPENDENT: İNGİLİZLER EVE DÖNDÜ

İngiliz The Independent, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasını, "İngilizler, Rusya ile mahkum takasının ardından eve döndü" başlığıyla verdi. Haberde, esir takasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi ve doğu Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etme planlarını açıklamasından bir gün sonra geldiği aktarıldı.

BBC: BEKLENMEDİK MAHKUM TAKASI

Esir takasını, "Ukrayna'da büyük mahkum takası memnuniyetle karşılandı" başlığıyla gören BBC, "Rusya ile Ukrayna, Azov Taburu üyeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 300 kişiyi kapsayan beklenmedik bir mahkum takası yaptı." ifadeleriyle sundu.

GUARDİAN: TÜRKİYE'NİN ARABULUCUĞU SONRASINDA GELDİ

The Guardian gazetesi, gelişmeyi "en büyük esir takası" olarak tanımladı. Haberde, "Takas, Türkiye'nin arabuluculuğu sonrasında geldi ve müzakereler sıkı bir gizlilik içinde yürütüldü." denildi.