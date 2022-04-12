Türkiye'nin Amman Büyükelçisi, Ürdün Çalışma Bakanı ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi, Ürdün Çalışma Bakanı ile görüştü

AA - Laith Al - Güncel
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi, Ürdün Çalışma Bakanı ile görüştü

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi İsmail Aramaz, Ürdün Çalışma Bakanı Nayif İstitiye ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi İsmail Aramaz, Ürdün Çalışma Bakanı Nayif İstitiye ile iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Büyükelçi Aramaz, Bakan İstitiye ile başkent Amman'daki makamında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin çeşitli alanlarındaki iş birliğini güçlendirme olanakları ele alındı.

Her iki ülkenin yöneticilerinin hikmetleri sayesinde, Türkiye ile Ürdün'ün güçlü dostluk ilişkileriyle birbirleriyle olan bağının arttığını vurgulayan İstitiye, "Güçlü dostluk bağları, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini artırmaya kapılar açıyor." dedi.

Ürdünlü Bakan İstitiye, Türkiye'nin mesleki eğitim alanındaki deneyimlerinden yararlanabileceklerine de işaret etti.

Büyükelçi Aramaz da Türkiye ve Ürdün arasındaki iş birliğini güçlendiren güçlü dostluk bağlarının altını çizdi.

Aramaz, Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kral 2. Abdullah liderliğinde daha da güçlendiğini ifade etti.

AA / Laith Al - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title