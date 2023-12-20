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Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, Akabe'de ekonomik işbirliği konularını görüştü

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Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, Ürdünlü yetkililerle Akabe'de ekonomik işbirliği konularını görüştü. Büyükelçi Ozan, Akabe Özel Ekonomik Bölge İdaresi Başkanı ve Akabe Kalkınma Kurumu CEO'su ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, Akabe kentinde Ürdünlü yetkililerle ekonomik işbirliği konularını görüştü.

Amman Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Ozan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentini ziyaret etti.

Büyükelçi Ozan, Akabe ziyareti çerçevesinde, Akabe Özel Ekonomik Bölge İdaresi Başkanı Nayif Fayiz ve Akabe Kalkınma Kurumu CEO'su Hüseyin Safedi ile bir araya geldi.

Akabe Valisi Halid el-Haccac'ı da ziyaret eden Ozan, Akabe Limanı ile Akabe'deki Kral Hüseyin Havalimanında yetkililerle bir araya gelerek ekonomik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Büyükelçi Ozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akabe ekonomi bölgesi ziyaretinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri arttırma vizyonunu güçlendirmek için mevcut fırsatları değerlendirmek amacıyla önemli olduğunu söyledi.

Türk Büyükelçi, Kral Hüseyin Havalimanını ziyareti sırasında THY ofisini de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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