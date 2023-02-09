Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçiliklerinde deprem nedeniyle taziye defteri açıldı

Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçiliklerinde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına taziye defteri açıldı, Türk bayrağı yarıya indirildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi El Hadi İdris, Sudan Hazine Bakanı Cibril İbrahim, Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Adem Bahit ve Hartum Valisi Ahmed Osman Hamza, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Sudanlı yetkililer, "asrın felaketi" depremler nedeniyle Türkiye ve Türk halkına başsağlığı dileyerek, taziye defterini imzaladı.

Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, taziye defterinin pazara kadar açık tutulacağını bildirdi.

Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz'a başsağlığı dileyerek taziye defterine imza attı.

Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Dr. Workneh Gebeyehu ve Türkiye mezunu Cibutili öğrenciler de büyükelçiliğe başsağlığı ziyaretine geldi.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ve Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Zubairu Dada, Türkiye'nin Mogadişu ve Abuja büyükelçiliklerine taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Barre, depremlerde hayatını kaybedenler için Türk hükümeti ve halkına taziye dileklerini iletti.

Depremde hayatını kaybedenler için açılan taziye defterini imzalayan Başbakan Barre, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için cuma namazında dua edileceğini belirtti.

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop da Türkiye'nin Bamako Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı, Türkiye ve Türk halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Zubairu Dada, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Dada'yı, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar karşıladı.

Burada açılan taziye defterini imzalayan Dada, "Türkiye'deki yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin bu ihtiyaç anında Türkiye hükümetine her türlü yardımı gönderme taahhüdünü yineliyorum." diye yazdı.

Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ve dünyaca ünlü Senegalli sanatçı Youssou Ndour da dün Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine ziyaret edip taziyelerini iletmiş, taziye defterini imzalamıştı.