Türkiye'nin Afrika Büyükelçileri, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'ni ziyaret etti

TÜRKİYE'NİN Afrika Büyükelçileri, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'ne ziyarette bulundu.

16'ncı Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle Türkiye'ye gelen büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Hamamönü'ndeki Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'nde düzenlenen programa katıldı.

'TÜRKİYE'NİN AFRİKA VİZYONUNA DERİNLİK VE SICAKLIK KAZANDIRMIŞTIR'

Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam, buranın kültürel diplomasinin en iyi örneklerinden biri olduğunu belirterek, "Kıtanın kültürel zenginliğini 41 Afrika ülkesinden gelen ürünlerle Afrika Evinde sergiliyoruz. Afrika Evinin vizyonu, diplomatik ilişkilerden ekonomik ortaklıklara, kültürel alışverişten kalkınmaya kadar çok boyutlu bir süreci ifade ediyor. Afrika Kültür Evi'nin farkını, bu vizyonun kadın emeğini, kültürel miras ve insani temaslar üzerinden hayat bulması olarak adlandırabiliriz. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Afrika seyahatleri sırasında el emeğiyle geçinen, üretken ama görünür olmayan kadınlarla kurduğu samimi temaslar bu yapının ilham kaynağı oldu. Hanımefendiyle kurulan bağlar, insani hikayeler ve birikim, Türkiye'nin Afrika vizyonuna derinlik ve sıcaklık kazandırmıştır. Türkiye'deki diplomatik çevreler, akademi, sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerini aynı çatı altında buluşturan bu yapı, Afrika'nın yerel dinamiklerini Türkiye'nin çok boyutlu diplomasi anlayışıyla bir kültürel diplomasi platformu haline gelmiştir" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,