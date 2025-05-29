Türkiye'nin Adımları, Sesleri ve Renkleri: Akşehir'de Halk Oyunları Gösterisi

Türkiye'nin Adımları, Sesleri ve Renkleri: Akşehir'de Halk Oyunları Gösterisi
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Akşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin adımları, sesleri ve renkleri' halk oyunları gösterisi, farklı bölgelerden 9 ekibin katılımıyla gerçekleştirildi.

Akşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen " Türkiye'nin adımları, sesleri ve renkleri" halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Mehmet Özel, etkinliğin sadece bir gecelik gösteriden ibaret olmadığını belirterek, "Halk oyunları, millet olma bilincinin inşasında çok kıymetli bir yere sahiptir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı adımlarla oynanan oyunlar, çeşitliliğimize rağmen ortak bir kültürel bütünlüğü yansıtır." dedi.

Etkinlik kapsamında sahneye çıkan 9 ekip, Aydın, Burdur, Gaziantep, Kars, Bitlis, İzmir, Trabzon, Kırklareli ve Akşehir yörelerine ait halk oyunlarını sergiledi.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
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