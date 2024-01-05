Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Yılın Fotoğrafları Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bayraktar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Deprem : Umut", " Gazze : Kanıt", "çevre-yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.

Yılın fotoğrafı olarak tercihini "Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler" adlı fotoğrafını oylayan Bayraktar, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye bakış" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

Bayraktar, "çevre-yaşam" kategorisinde Juancho Torres'e ait "Tarumar", "haber" kategorisinde Erçin Ertürk'e ait "Kamuflaj", "spor" kategorisinde Aytaç Ünal'a ait "Gölge süvari" adlı fotoğrafları seçti.

Oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden değerli ve güzel olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Benim açımdan önemli olan fotoğrafların verdiği mesajlar ve anlam. Oylamaya sunulan fotoğrafların her birinin kendine özgü bir değeri var. Acı olan şubatta yaşadığımız deprem fotoğraflarıydı, oradaki madencileri seçtim. Onların yüz ifadelerinde, yorgunluk ve her şeye rağmen gösterdikleri çaba görülüyordu."