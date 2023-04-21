Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde bayramlaşma programı düzenlendi

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bayramlaştı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bayramlaştı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği konutunda düzenlenen bayramlaşma programına, Türk vatandaşları, iş adamları, büyükelçilik ve diğer kurumların çalışanları katıldı.

Büyükelçi Bayraktar ve eşi Füsun Bayraktar, konukları karşılayarak bayramlarını kutladı ve sohbet etti.