Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi

Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisi, Mersin açıklarına ulaştı. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, akreditasyon süreçleri için limanda bekleyecek ve gelecek yıl 6 yeni keşif kuyusu açacak.

Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz derin deniz sondaj gemisinden ilkinin 30 Eylül'de ulaşmasının ardından ikincisi de Mersin'e açıklarına geldi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, Taşucu Limanı'nın yaklaşık 1 mil açığına demirledi.

Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri için limanda bekleyecek.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen 5. ve 6. sondaj gemileri, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisine ilişkin, "6. sondaj gemimiz Türkiye'ye ulaştı. Gelecek yıl faaliyete başlayacak ve Karadeniz genelinde 6 yeni keşif kuyusu açacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
