Türkiye'nin 5G Frekans İhalesi Tamamlandı

(ANKARA) - Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecindeki frekans ihalesi tamamlandı. Tüm paketlerle ihalenin toplam bedeli, KDV hariç 2 milyar 945 milyon dolar oldu. İşletmeler, hizmet sunma hakkı kazandıktan sonra 1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye'de 5G'yi kullanıcılarla buluşturacak.

Ülke genelinde 5G teknolojisinin hayata geçirilmesi için 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda tamamlandı.

Yaklaşık 3,5 saat süren ihalede, ihaleye katılan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, TTMobil İletişim Hizmetleri A.Ş. (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. temsilcileri tarafından teklif dosyaları İhale Komisyonu'na teslim edildi.

İki farklı bantta, 11 frekans için ihale yapıldı

İki farklı bantta, her bir frekans paketi için belirlenen asgari değerler üzerinden 11 frekans için gerçekleştirilen ihalede önce isteklilerin kapalı teklifleri açıldı. Ardından açık teklif usulü ile devam eden ihalede, katılımcıların sözlü teklifleri alındı.

İlk olarak 700 MHz frekansına yönelik teklifler değerlendirildi. A1 paketini 429 milyon dolarla Turkcell, A2 paketini 426 milyon dolarla Vodafone ve A3 paketini 425 milyon dolarla Türk Telekom kazandı. A1, A2 ve A3 700 MHz paketlerinin ihale sonucunda toplam bedeli 1 milyar 280 milyon dolar oldu.

3,5 GHz bandındaki toplam 340 MHz frekans bandını kapsayan B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 ve B8 paketlerinin asgari değeri 850 milyon dolar olarak belirlenmişti. İhale sonucunda bu paketlerin toplam bedeli 1 milyar 665 milyon dolara ulaştı.

Tüm paketler için en yüksek teklifler...

Tüm frekans paketleri dikkate alındığında, 2 frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam bedeli, KDV hariç 2 milyar 945 milyon dolar oldu.

İhaleyi kazanan işletmeler, mevcut frekans ve numara gibi kaynaklarını 5G hizmetleri için de kullanabilecek. Bunun karşılığında ise 2029 yılından itibaren her yıl brüt satışlarının yüzde 5'i oranında ödeme yapacak.

5G hizmetlerini kazanan işletmeler, hizmet sunma hakkı kazandıktan sonra 1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye'de 5G'yi kullanıcılarla buluşturacak. İhalenin kesinleşmesi ise BTK'nın onayına bağlı olacak.