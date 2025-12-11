Haberler

Türkiye'den 3 şirket, NATO'dan savunma alanında teknoloji geliştirmek için destek alacak

Güncelleme:
Türkiye'den üç şirket, NATO'nun Kuzey Atlantik Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı (DIANA) programı kapsamında savunma ve güvenlik alanında teknoloji geliştirmek için destek alacak. Seçilen şirketler, kritik savunma sorunlarına çözüm üretecek teknolojiler geliştirecek.

Türkiye'den 3 şirket, savunma ve güvenlik alanında teknoloji geliştirmek için NATO'nun Kuzey Atlantik Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı (DIANA) programından destek almaya hak kazandı.

NATO'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, 2026 "Challenge Programme" kapsamında destek almak üzere 24 NATO ülkesinden 150 öncü şirket seçildi.

Türkiye'den destek almaya hak kazanan 3 şirket, Arke Telekom Mühendislik Elektronik Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Simularge ve Exentech Savunma Medikal Havacılık Bilişim Ltd. Şti. oldu.

Program kapsamında seçilen yenilikçi şirketler, müttefikler tarafından belirlenen temel önceliklerden 10 kritik savunma ve güvenlik sorununa çözüm üretecek çift kullanımlı (dual-use) teknolojiler geliştirecek.

Ocak 2026'da başlayacak programla birlikte seçilen şirketler, sözleşmeye dayalı finansman alacak ve 32 NATO ülkesine yayılan 16 hızlandırıcı merkez ile 200'ün üzerinde test tesisinden oluşan DIANA ağından yararlanabilecek.

NATO DIANA, firmalar ile askeri kullanıcılar, uzmanlar ve yatırımcılar arasında köprü kurarak teknolojilerin geliştirilme sürecini hızlandırıyor, bu teknolojilerin gerçek ortamda doğrulanmasını ve NATO genelinde süratle kullanıma alınmasını sağlıyor.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
