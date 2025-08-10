Türkiye'nin 24 Kentinde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt genelinde yapılan ölçümlerde, 24 kentte sıcaklık 40 derece ve üzerinde seyretti. Manavgat 46,6 derece ile günün en yüksek sıcaklığını kaydederken, birçok il ve ilçede aşırı sıcaklıklar devam ediyor.

Yurt genelinde bugün 24 kentte termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 46,6 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 46,6 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 46,1, Gaziantep'in Karkamış ilçesi 46 ve Adana'nın Kozan ilçesi 45,6 dereceyle takip etti.

Sıcaklıkların, 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Antalya, Manavgat46,6
Hatay, Kırıkhan46,1
Gaziantep, Karkamış46
Adana, Kozan45,6
Burdur, Bucak45,4
Mardin, Kızıltepe45,4
Kilis, Elbeyli45,1
Osmaniye, Sumbas45,1
Şanlıurfa, Ceylanpınar44,9
Şırnak, Silopi44,7
Aydın, Çine44,6
Muğla, Seydikemer44,3
İzmir, Beydağ44,2
Kahramanmaraş, Andırın43,9
Denizli, Sarayköy43,2
Diyarbakır, Silvan43,2
Siirt, Kurtalan43
Adıyaman il merkezi42,6
Manisa, Köprübaşı42,6
Mersin, Mut42,3
Batman, Beşiri42,1
Eskişehir, Sarıcakaya41,3
Uşak, Eşme40,3
Balıkesir, Edremit40,2

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı

1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.