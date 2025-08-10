Türkiye'nin 24 Kentinde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı

Yurt genelinde bugün 24 kentte termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 46,6 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 46,6 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 46,1, Gaziantep'in Karkamış ilçesi 46 ve Adana'nın Kozan ilçesi 45,6 dereceyle takip etti.

Sıcaklıkların, 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle: