Türkiye'nin "24. İyilik Treni" Afganistan'a uğurlandı

Türkiye'nin Afganistan'daki depremzedelere ulaştırmak üzere hazırladığı 1300 ton insani yardım malzemesi, "24. İyilik Treni" ile Ankara'dan yola çıktı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 3 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gıda, battaniye ve çeşitli yardım malzemeleri hazırlandı. Yardımların trenlere yüklenmesinin ardından Ankara Garı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törene AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın neresinde olursa olsun zor durumda kalanlara destek ulaştırma gayretini sürdürdüğünü belirterek, "Afganistan halkının yaşadığı zorluklara gönderdiğimiz yardımlar vesilesiyle bir nebze katkı sağlayabilirsek elbette ki büyük bir memnuniyet duyarız." dedi.

Pehlivan, "24. İyilik Treni ile yaklaşık 1300 ton insani yardım malzemesini Afganistan'a ulaştıracağız." diye konuştu.

"8 gün içerisinde tamamlayacak"

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Yalçın da konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan yardım seferberliği kapsamında ilk trenin 27 Ocak 2022'de yola çıktığını hatırlattı.

Bugüne kadar gönderilen 568 vagonla 10 bin 400 ton yardım malzemesinin sahiplerine ulaştığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, AFAD, Kızılay, sivil toplum örgütleri, genel müdürlüğümüz işbirliğinde hazırlanan biraz sonra uğurlayacağımız 24. İyilik Treni ile yarın uğurlayacağımız 25. İyilik Trenimizde toplam 62 vagonda 1271 ton yükü ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olacağız. Trenimiz Türkiye-Afganistan güzergahında 3 bin 600 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 8 gün içerisinde tamamlayacak."

Konuşmaların ardından tren dualarla uğurlandı.