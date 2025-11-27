Haberler

Türkiye'nin "24. İyilik Treni" Afganistan'a uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Afganistan'daki depremzedelere ulaştırmak üzere hazırladığı 1300 ton insani yardım malzemesi, "24. İyilik Treni" ile Ankara'dan yola çıktı.

Türkiye'nin Afganistan'daki depremzedelere ulaştırmak üzere hazırladığı 1300 ton insani yardım malzemesi, "24. İyilik Treni" ile Ankara'dan yola çıktı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 3 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gıda, battaniye ve çeşitli yardım malzemeleri hazırlandı. Yardımların trenlere yüklenmesinin ardından Ankara Garı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törene AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın neresinde olursa olsun zor durumda kalanlara destek ulaştırma gayretini sürdürdüğünü belirterek, "Afganistan halkının yaşadığı zorluklara gönderdiğimiz yardımlar vesilesiyle bir nebze katkı sağlayabilirsek elbette ki büyük bir memnuniyet duyarız." dedi.

Pehlivan, "24. İyilik Treni ile yaklaşık 1300 ton insani yardım malzemesini Afganistan'a ulaştıracağız." diye konuştu.

"8 gün içerisinde tamamlayacak"

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Yalçın da konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan yardım seferberliği kapsamında ilk trenin 27 Ocak 2022'de yola çıktığını hatırlattı.

Bugüne kadar gönderilen 568 vagonla 10 bin 400 ton yardım malzemesinin sahiplerine ulaştığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, AFAD, Kızılay, sivil toplum örgütleri, genel müdürlüğümüz işbirliğinde hazırlanan biraz sonra uğurlayacağımız 24. İyilik Treni ile yarın uğurlayacağımız 25. İyilik Trenimizde toplam 62 vagonda 1271 ton yükü ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olacağız. Trenimiz Türkiye-Afganistan güzergahında 3 bin 600 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 8 gün içerisinde tamamlayacak."

Konuşmaların ardından tren dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Teneffüste yediği yiyecek sonu oldu! Küçük Ahmet'e kahreden veda
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç

TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.