Türkiye'nin 2025'te 13 Yeni Coğrafi İşaretli Ürünü Tescillendi

Türkiye'nin 2025'te 13 Yeni Coğrafi İşaretli Ürünü Tescillendi
Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025 yılında Avrupa Birliği'nde 13 adet yeni ürünün tescil edildiğini duyurdu. İpsala Pirinci ve Bursa Kestane Şekeri gibi yerel ürünlerle, tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı 42'ye ulaştı.

BAKAN KACIR: 2025'TE 13 YENİ ÜRÜNÜMÜZ TESCİL EDİLDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuyla ilgili NSosyal hesabından açıklama yaptı. Kacır, "Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği ile Anadolu'muzun değerlerini dünya çapında tanıtmaya devam ediyoruz. İpsala Pirinci ve Bursa Kestane Şekeri ile, Avrupa Birliği'nde tescil edilen coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı 42 oldu. Edirne'nin verimli İpsala Ovası'nda yetişen pirincimiz ve Bursa'nın ustalık geleneğini yaşatan kestane şekerimiz, yerelden küresele uzanan bir markalaşma hikayesinin simgeleri. 2025 yılında 13 yeni ürünümüz Avrupa Birliği'nde tescil edildi. Bu, ülkemizin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili oldu. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonuyla zenginliklerimizi kayıt altına almaya, korumaya ve markalaştırmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

AB TESCİLLİ ÜRÜNLER

Bakan Kacır ayrıca Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretli ürünlerimiz şöyle dedi: "Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı, Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi, Gemlik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Ayaş Domatesi, Maraş Tarhanası, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Safranbolu Safranı, Aydın Memecik Zeytinyağı, Araban Sarımsağı, Osmaniye Yer Fıstığı, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Hüyük Çileği, Bursa Siyah İnciri, Söke Pamuğu, Manisa Mesir Macunu, Gaziantep Menengiç Kahvesi, Silifke Yoğurdu, Aydın Memecik Zeytini, Erzincan Tulum Peyniri, Aydın Çam Fıstığı, Afyon Pastırması, Afyon Sucuğu, Antep Fıstık Ezmesi, Mut Zeytinyağı, Kırkağaç Kavunu, Hatay Kaytaz Böreği, Gaziantep Lahmacunu, İpsala Pirinci ve Bursa Kestane Şekeri."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
