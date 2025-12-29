Turizm uydu hesabı istatistikleri açıklandı

TÜRKİYE'de turizm amaçlı toplam tüketim değeri, 2024'te 3 trilyon 822 milyar 406 milyon 973 bin lira olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin turizm uydu hesabı istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2024 yılında 3 trilyon 822 milyar 406 milyon 973 bin TL olarak gerçekleşti. Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arz içerisindeki payı yüzde 3,8 oldu. Türkiye'de doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2024 yılında 2 trilyon 21 milyar 129 milyon 805 bin TL olarak gerçekleşti. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 5,1 oldu.

TURİZM AMAÇLI İSTİHDAM SAYISI 1 MİLYON 194 BİN

Seyahat acenteleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapıldı. Konaklama hizmetlerinin yüzde 98,5'i, yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yüzde 75'i, kültürel hizmetlerin yüzde 45,8'i turizm amaçlı gerçekleştirildi. Turizm sektörlerinde doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 1 milyon 194 bin kişi oldu. Turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 3,7 oldu.