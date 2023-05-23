Türkiye'nin 128. millet bahçesi Ordu'ya yapılıyor

19 Eylül Stadyumu'nda yıkım çalışmalarının toplamda 75 günde bitirilmesi planlanıyor, yılsonuna kadar millet bahçesinin tamamlanması hedefleniyor

ORDU - Ordu'da, Türkiye'nin 128'inci millet bahçesinin yapılacağı alan olan 19 Eylül Stadyumu'nda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Millet bahçesi olan şehirlere Ordu da katılıyor, Türkiye'nin 128'inci millet bahçesi için çalışmalar başladı. Yıkımına geçen hafta başlanan emektar 19 Eylül Stadyumu'nun yerine inşa edilecek olan millet bahçesinin yılsonuna kadar hizmete girmesi planlanıyor. İçerisinde çeşitli sosyal alanların bulunacağı Ordu Millet Bahçesi'nin yıkım çalışmaları ile moloz kaldırma işlemlerinin ise toplamda 75 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

"Devletimizin güzel bir projesi"

Orduspor'un uzun yıllardır amigoluğunu yapan Murat Aydın, 19 Eylül Stadı'nda yıkımların yaklaşık bir haftadır sürdüğünü söyledi. Durugöl Mahallesi'ne yapılan stadyumun ardından 19 Eylül'ün boşta kaldığını ifade eden Aydın, "Burada acı ve tatlı günlerimiz oldu. Şampiyonluktan 3. Lig'e de düştük. Yine biz tribündeyiz Burası Ordu Millet Bahçesi olacak, devletimizin güzel bir projesi. Yıkım bizi üzse de yine de güzel bir stadyumumuz oldu. Yapanlardan Allah razı olsun. Burası millet bahçesi olduğundan insanlar için de iyi olacak" dedi.

"Yıkım için üzülüyoruz ama güzel bir proje olacak"

Orduspor taraftarı Yavuz Köleoğlu da 19 Eylül Stadyumu'nda takımın birçok mutlu gününe eşlik ettiklerini ifade etti. Millet bahçesi olacak stadyumunda bir tarih yattığını söyleyen Köleoğlu, "Yıkım için üzülüyoruz ama yeni stat yapıldı. Buranın da böyle kalmaması gerekiyordu. Güzel hatıralar kayboluyor, tamamlandığında da inşallah güzel bir proje olacak" ifadelerine yer verdi.

19 Eylül Stadyumu hakkında

Adını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'yu 19 Eylül günü ziyaret etmesinden alan stadyum, son genişletilme çalışmasından sonra UEFA standartlarında bir stadyum haline gelmişti. Işıklandırması 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında aktif hale gelen stadyumda bir protokol tribünü, 2 VIP tribünü, 2 kapalı tribün, bir engelli tribünü, 760 kişilik misafir seyirci tribünü, iki kale arkası tribünü ve bir maraton tribünü bulunuyordu. 1967 yılından itibaren müsabakalarını oynadığı 19 Eylül Stadyumu'nda 75 günlük yıkım ve moloz kaldırma işlemlerinin ardından millet bahçesi için çalışmalar başlayacak.