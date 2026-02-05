Haberler

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını güçlü şekilde kınadı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Kwara eyaletinde gerçekleşen terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen terör saldırısını güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

"Bu menfur saldırıyı güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Nijerya'ya destek olmaya devam edeceği kaydedildi.

Nijerya'nın Kwara eyaletinde 3 Şubat'ta silahlı grupların düzenlediği saldırılarda 170 kişi hayatını kaybetmişti.

