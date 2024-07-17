Türkiye, Nijer ile Dış Politika, Savunma ve Güvenlik Konulu Ortak Çalışma Toplantısına Katıldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenen Dış Politika, Savunma ve Güvenlik konulu ortak çalışma toplantısına katıldı.

Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenen Dış Politika, Savunma ve Güvenlik konulu ortak çalışma toplantısına Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı.

Nijer ziyareti sonrası basın toplantısı düzenleyen Bakanı Fidan yapılan ziyaretin çok verimli geçtiğini belirtti. Afrika ile ortaklık ilişkilerinin her geçen gün daha da ileriye gittiğini vurgulayan Fidan şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle 54 Afrika Ülkesi'nin 44'ünde büyükelçiliğimiz bulunuyor. Nijer ile tarihi ilişkilerimiz Osmanlı dönemine kadar dayanmaktadır. Son zamanlarda Nijer ile ilişkilerimizi daha yapısal bir zemine oturtmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Afrika'daki güven ve istikrar da önceliklerimiz arasında. Nijer Devlet yetkilileriyle terörle mücadele, eğitim, enerji, sağlık, ticaret, güvenlik ve savunma gibi çeşitli konuları ele aldık. Üç çalışma grubu oluşturarak savunma, madencilik, güvenlik, enerji, ekonomi ve ticaret başlıklarını ayrıntılı şekilde görüştük. Toplantı sonunda ekonomi ve finans alanlarında işbirliğini ilerletmeye yönelik bir dizi ortak adım üzerinde anlaştık."