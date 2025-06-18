Türkiye, Netanyahu ve iş birlikçilerinin "adil biçimde yargılanmasının" ümit edildiğini bildirdi

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve iş birlikçilerinin "adil bir biçimde" yargılanmasının ümit edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve iş birlikçilerinin "adil bir biçimde" yargılanmasının ümit edildiğini bildirdi.

Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın X sosyal medya hesabında, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrailli Bakan tarafından yapılan sosyal medya paylaşımının, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "asılsız iftiralar ve alçakça yalanlardan" ibaret olduğu vurgulandı.

İsrailli yetkililerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bu denli odaklanmak zorunda kalmasının "söz konusu beyanda yer alan hususların doğruluğunu teyit ettiği" belirtilen açıklamada, "Netanyahu'nun isminin, tarihte soykırım işlemiş kişilerle birlikte anılmasının sorumlusu, halen soykırım suçlamasıyla yargılanmakta olan kendisidir." ifadesine yer verildi.

"İsrailli yöneticilerin insanlığa karşı tüm dünyanın gözü önünde işlemekte olduğu suçların" herhangi bir şüpheye mahal vermeyecek biçimde derlenmekte olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in bugün bazı çevreler nezdinde sahip olduğu destek ve dokunulmazlık zırhı kaybolduğunda, Netanyahu ve suç ortakları adalet önünde hesap vermek zorunda kalacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızca da ifade edildiği üzere, Netanyahu ve iş birlikçilerinin adil biçimde yargılanmasını ümit ediyoruz."

İsrail Dışişleri Bakanı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye iftira içeren bir paylaşım yapmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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