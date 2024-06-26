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Türkiye, NATO savunma harcaması hedefini gerçekleştirdi

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Türkiye'nin NATO savunma harcaması hedefini gerçekleştirmesini ve bu başarıyı kutladığını belirtti. ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien ise NATO'nun güçlendiğini ve 23 müttefikin savunma harcamaları hedefini karşıladığını söyledi.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, " Türkiye'nin, NATO savunma harcaması hedefini ilk defa gerçekleştirerek başarı kaydettiği bu tarihi ana tanıklık etmek harika. Bu muhteşem ortaklık için Milli Savunma Bakanlığı'na teşekkürler" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien'in NATO savunma harcamalarına ilişkin sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, " Türkiye'nin, NATO savunma harcaması hedefini ilk defa gerçekleştirerek başarı kaydettiği bu tarihi ana tanıklık etmek harika. Bu muhteşem ortaklık için Milli Savunma Bakanlığı'na teşekkürler" ifadelerini kullandı.

O'Brien ise dün yaptığı paylaşımda, rekor sayıda müttefikin gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefini tutturması veya aşmasıyla NATO'nun fiilen her zamankinden daha güçlü hale geldiğini belirterek; "Bu sene Fransa'nın, Karadağ'ın, Norveç'in ve Türkiye'nin de eklenmesiyle şu an 23 müttefik bu önemli hedefi karşılamaktadır" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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