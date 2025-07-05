Türkiye, NATO Görevini İspanya'dan Devraldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti ve diğer görevlerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye'de ilk kez icra edileceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti, Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez icra edilmek üzere İspanya'dan devralındığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin NATO taahhütleri kapsamında, arasında NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti, Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez icra edilmek üzere 4 Temmuz 2025 tarihinde İspanya CATF/CLF Karargahı'ndan devralındı." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, görevin 30 Haziran 2026 tarihine kadar Türkiye tarafından yürütüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Nilsu Berfin Aktaş Bodrum'da aşk tazeledi

Bodrum'da aşk pozu! Ünlü oyuncu denizde romantizme yelken açtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.