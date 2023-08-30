Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Eren'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin "İmkansızlıklara rağmen ülkenin yeniden inşasıyla başlayan sürecin sonunda ülkemiz ekonomisinin tüm kalkınma sürecinde müteahhitlerimizin imzası da yer almaktadır.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin "İmkansızlıklara rağmen ülkenin yeniden inşasıyla başlayan sürecin sonunda ülkemiz ekonomisinin tüm kalkınma sürecinde müteahhitlerimizin imzası da yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Eren, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, büyük zaferin yıl dönümünde başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle andıklarını bildirdi.

Türk müteahhitlerin, 101 yıl önce kazanılan şanlı zaferin ardından ülkenin yeniden inşa edilmesi sürecine en önemli katkıyı sağlayan gruplardan olduğunu vurgulayan Eren, "Ülkemizdeki birçok sektörün de temelini yine müteahhitlerimiz atmıştır. İmkansızlıklara rağmen ülkenin yeniden inşasıyla başlayan sürecin sonunda ülkemiz ekonomisinin tüm kalkınma sürecinde müteahhitlerimizin imzası da yer almaktadır. Ayrıca Türk müteahhitler, Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ulusları birbirine bağlayan geleneksel bağlar arasında ekonomik ve ticari ilişkiler, şüphesiz ki ileri gelenlerdendir.' sözünde işaret ettiği gibi bugün 134 ülkeyle kurulan bağların güçlendiricisi olmuşlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, müteahhitlerin, 1972'den bu yılın temmuz ayı sonuna kadar 134 ülkede 482 milyar dolar değerinde 11 bin 768 proje üstlendiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını da kutlamaya hazırlandığımız böylesine özel bir yılda, küresel boyutta önemli bir referans olan sektörel dergi ENR'nin 2023 yılı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde yer alan 40 firmamızla sıralamada ikinci ülke konumundayız. Ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da gerçekleştirdiğimiz kaliteli işlerle ekonomimize ve güçlü Türkiye algısına katkıda bulunuyoruz. Tarihimizin en önemli günlerinden olan Zafer Bayramı'mızı kutluyor, 30 Ağustos Zaferi'nin bütün kahramanlarını şükranla anıyoruz."