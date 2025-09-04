Haberler

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Delibalta'dan Defne Devlet Hastanesine ziyaret

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Kadir Delibalta ve beraberindeki heyet, Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu'nu ziyaret etti.

Defne Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Delibalta ve beraberindeki heyet, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 60 günde yapımı tamamlanan hastaneyi gezdi.

Başhekim Kavvasoğlu ile görüşen Delibalta, hastanedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Delibalta, ziyaretteki konuşmasında, hastanenin deprem bölgesinin göz bebeği olduğunu belirterek, projeden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ziyarette Delibalta'nın yanı sıra Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Turan Süme, Güneydoğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hatip Şeran ve Hatay'daki 15 ilçenin muhtar dernekleri başkanları da yer aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
