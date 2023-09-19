Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nden "Gaziler Günü"nde Anıtkabir'e ziyaret

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Ankara Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz ile beraberindeki heyet, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Ankara Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz ile beraberindeki heyet, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beyazıt Yumuk ve Bekir Yılmaz ile beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yılmaz, imzaladığı metni okudu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatının gaziler olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yurdun dört bir yanında düşmana karşı gözünü kırpmadan savaşan, vatan uğrunda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı sayan şehitlerimiz bu fedakarlığın karşılığında girdikleri her mücadeleden zaferle çıkmışlardır. Bizler de şanlı ecdadımızın emanet ettiği bu vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacak, birliğimizi, bütünlüğümüzü bölmeye çalışan mihraklara milletçe asla müsaade etmeyeceğiz."

Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakıldı

Anıtkabir ziyareti sonrası Yılmaz, Yumuk ve beraberindeki heyet, Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Beyazıt Yumuk burada yaptığı konuşmada, "Bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklali ilke edinen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı onur ve gurur kaynağı saymıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Atatürk Anıtı önüne, Ankara Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği çelenkleri bırakıldı.