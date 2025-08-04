Türkiye Mobil Fotoğraf Ödülleri 2025 Sergisi Başladı

Türkiye Mobil Fotoğraf Ödülleri (TMPA) 2025'in kazanan ve finalist eserlerinden hazırlanan sergi, AKM Türk Telekom Lounge alanında sanatseverleri ağırlıyor.

Türkiye'nin mobil cihazlarla çekilen fotoğrafları odağına alan ilk uluslararası yarışması olan TMPA, ilk yılında 54 ülkeden başvuru alırken, bu yıl yarışmaya 75 ülkeden yaklaşık 5 bin başvuru yapıldı.

Yarışmanın büyük ödülü olan "Türk Telekom Yılın Fotoğrafı" ödülünü Sudanlı fotoğrafçı Mosab Abushama "Life Won't Stop" eseriyle kazanırken, Abushama ayrıca Belgesel ve Haber Fotoğrafı kategorisinde de aynı eserle ödüle layık görüldü.

Portre ve İnsan kategorisinde "Serenity" eseriyle Ganalı sanatçı Emmanuel Annor Sarfo, Seyahat ve Sokak kategorisinde "The Moment" eseriyle Myanmarlı sanatçı Moe Wai, Yaşam Tarzı kategorisinde "Joyful" eseriyle Myanmarlı sanatçı Aung Chan Thar, Mimari ve Tasarım kategorisinde "National Mosque of Bangladesh" eseriyle Bangladeşli sanatçı Azim Khan Ronnie, Çevre ve Ekoloji kategorisinde ise "Fishing Morning" çalışmasıyla Myanmarlı sanatçı Aung Chan Thar ödülün kazananı oldu.

Yarışmanın seçici kurulunda, Türkiye'den Ahmet Sel ve Mustafa Seven, dünyadan ise Ed Kashi, Michael Christopher Brown, Nadia Shira Cohen, Ismail Zaidy, Laura El-Tantawy ve Dina Litovsky yer alıyor.

Ziyaretçilerin jüri üyelerinin yorumları eşliğinde fotoğrafların hikayelerini de keşfetme şansı bulduğu TMPA 2025 fotoğraf sergisi, 15 Ağustos'a kadar görülebilecek.