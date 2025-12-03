Haberler

Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması'nın İkinci Dönem Toplantısı Kahire'de Tamamlandı

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahire'de gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik somut adımların ele alındığını duyurdu.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması (YDTİM) İkinci Dönem Toplantısı'nın, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan El-Khatib ile birlikte Kahire'de başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bakan Bolat, toplantıda iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yatırımların karşılıklı olarak güçlendirilmesi, teknik alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesi ve iş çevrelerinin karşılaştığı sorunlara çözüm üretilmesine yönelik somut adımların ele alındığını belirtti. Bolat, sosyal medya plantformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kahire'de gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması (YDTİM) II. Dönem Toplantısını, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Hassan El-Khatib ile birlikte başarıyla tamamladık. Toplantımızda; iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yatırımların karşılıklı olarak güçlendirilmesi, teknik konularda iş birliğinin derinleştirilmesi ve iş çevrelerimizin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik somut adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Türkiye ve Mısır olarak, liderlerimizin ortaya koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir şekilde teyit ettik. Bu hedef doğrultusunda, ilgili kurumlarımızla birlikte yakın çalışma ve düzenli istişare mekanizmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz inşaallah. Misafirperverlikleri ve yapıcı yaklaşımları için Bakan Sayın El-Khatib'e ve tüm Mısır makamlarına gönülden teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak'tan, bugün imzalanan tutanakların, ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve işbirliğinin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum."'

Kaynak: ANKA / Güncel
