Türkiye-Mısır Ticaret İlişkileri Güçleniyor

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Hassan El Hatip ile 41. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Bakanlar Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Bolat, "Önümüzdeki dönemde, Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komite Toplantısı ile Üst Düzey Ticaret İstişare Mekanizması'nın gerçekleştirilmesi yönündeki ortak iradeyi memnuniyetle vurguladık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"41.İSEDAK Bakanlar Toplantısı marjında, Mısır Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Sayın Hassan El Hatip ile bir araya geldik. Görüşmemizde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin mevcut durumu, müteahhitlik hizmetleri ve Afrika'da işbirliği başta olmak üzere iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konuları ele aldık.

Önümüzdeki dönemde, Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komite Toplantısı ile Üst Düzey Ticaret İstişare Mekanizması'nın gerçekleştirilmesi yönündeki ortak iradeyi memnuniyetle vurguladık. Türkiye olarak, Mısır ile ticaret hacmimizi beş yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize güçlü bir kararlılıkla ilerliyoruz."