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Türkiye-Mısır ortak tarihini anlatan belgesel tanıtıldı

12 Aralık 2023 16:43 Güncelleme: 16:44 Abone Ol

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in metin yazarlığını üstlendiği, Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın oğlu Hüseyin Kamil'in kızı Prenses Kadriye'nin yaşamını anlatan belgesel filmin tanıtımı yapıldı. Büyükelçilik rezidansında kordiplomatiğin ve Mısırlı basın mensuplarının katıldığı resepsiyonda Türkiye ile Mısır'ın ortak tarih ve kültürü vurgulandı. Program kapsamında müzik dinletisi ve Prenses Kadriye için çekilen belgeselin gösterimi yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve Osmanlı Türk Hariciyesi'nin kuruluşunun 500. yılı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükelçi Şen, 'Milletleri millet yapan şey kimliğidir. Kökünü tarihinden almayan milletler kimlik inşa edemez.' dedi. Büyükelçi Şen, tarihi kayıtlar ve anıtların yanı sıra önemli tarihi şahsiyetlerin milli kimliğin oluşumunda oynadığı role vurgu yaptı. 'Zengin Mısır tarihinin sırlarla dolu olduğuna' dikkati çeken Büyükelçi Şen, Türkiye kökenli Mısır Prensesi Kadriye'nin 'iki ülkenin ortak tarihini zenginleştiren bir şahsiyet olduğunu' ifade etti. Mısır'ın başkenti Kahire'de 1888'de doğan ve 1955'te vefat eden Prenses Kadriye, resim ve heykel sanatlarında yetenekli olmasının yanı sıra tarihçi, şair ve düşünür olmasıyla tanınıyordu. Türkiye'de bir süre yaşayan ve 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün davetlisi olarak Ankara'yı ziyaret eden Prenses Kadriye'nin bilfiil desteklediği milli mücadele hatıralarını kaleme aldığı 'Mukaddes Ankara'dan Mektuplar' dahil birçok kitabı bulunuyor.