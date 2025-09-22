Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı Muğla'da Başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı'nın Muğla'da icra edilmeye başlandığını duyurdu. Tatbikat, iki ülke arasındaki dostluğu ve iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dostluk Denizi'nde iş birliği, Mavi Vatan'da güç birliği. Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı, Aksaz/Muğla'da icra ediliyor. Tatbikat, iki ülke arasındaki dostluğu ve karşılıklı çalışabilirliği güçlendirmeyi hedefliyor" denildi.
