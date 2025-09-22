Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı Muğla'da Başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türkiye- Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı'nın Muğla'da başladığı bildirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Dostluk denizinde işbirliği, 'mavi vatan'da güç birliği. Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı, Aksaz/Muğla'da icra ediliyor. Tatbikat, iki ülke arasındaki dostluğu ve karşılıklı çalışabilirliği güçlendirmeyi hedefliyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.