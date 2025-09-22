Haberler

Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı Muğla'da Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı'nın Muğla'nın Aksaz bölgesinde başladığını duyurdu. Tatbikat, iki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türkiye- Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı'nın Muğla'da başladığı bildirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Dostluk denizinde işbirliği, 'mavi vatan'da güç birliği. Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı, Aksaz/Muğla'da icra ediliyor. Tatbikat, iki ülke arasındaki dostluğu ve karşılıklı çalışabilirliği güçlendirmeyi hedefliyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Şahan Gökbakar'dan Hasancan Kaya'ya olay cevap

Hasancan'ın programda kullandığı söz Şahan'ı kızdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır gibi operasyon! Şehrin en önemli profesörü gözaltına alındı

Sır gibi operasyon! Şehrin en önemli profesörü gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.