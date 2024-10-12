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Türkiye Milli Model Uçak Şampiyonası Ankara'da Başladı

Türkiye Milli Model Uçak Şampiyonası Ankara'da Başladı
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Ankara'da düzenlenen Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası'na 100'e yakın havacılık tutkunu katıldı. Etkinlikte, el yapımı model uçaklarla 5 farklı kategoride yarışmalar gerçekleştirildi.

ANKARA'da düzenlenen Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası'nda, 100'e yakın havacılık tutkunu el yapımı model uçaklarla yarıştı.

Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Yenimahalle Havacılık Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği, Uluslararası Havacılık Federasyonu onaylı Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası, Gölbaşı ilçesi Gölbek Mahallesi'nde başladı. 100'e yakın havacılık tutkununun el yapımı model uçaklarla yarıştığı etkinlikte, 5 farklı kategoride uçuşlar gerçekleştirildi. Etkinlik yarın da devam edecek.

EN GENCİ 9, EN YAŞLISI 65 YAŞINDA

THK Model Uçak ve İnsansız Hava Aracı Okul Müdürü Mehmet Arslan, serbest motor uçak branşını 50 yıldır yaptıklarını ve Ankara'da geleneksel olarak her yıl ekim ayında Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası düzenlediklerini söyledi. Yarışma sonucunda dereceye giren isimlerin Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etme imkanı bulduğunu belirten Arslan, "Yarışanlar arasında 65 yaşında bir yarışmacımız var, hala aktif yarışıyor. 9 yaşında da yarışmacımız var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Havacılık Etkinlik Türkiye Güncel Ankara Yaşam Spor

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