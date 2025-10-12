Türkiye mezunu Somalili genç doktorlar ülkelerinin sağlık sistemine umut oluyor

GÖKHAN KAVAK/MOHAMUD İSMAİL KULANE - Somali'de Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Somalili doktorlar, Türk sağlık sistemiyle entegre eğitim sayesinde ülkelerinde modern tıbbın öncüsü haline geldi.

Göğüs, iç hastalıkları ve kalp damar cerrahisi gibi alanlarda yetişen Somalili hekimler, ülkedeki sağlık hizmetlerinin gelişiminde önemli rol oynuyor.

Göğüs Cerrahı Dr. Ali Muhammed Varsame, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Muhammed Başır, Kalp Damar Cerrahı Dr. Abdücelil Abdullah ve Kalp Damar Cerrahı Dr. Abdücelil Abdullah, Türkiye'de tıp alanında aldıkları eğitimi ve Somali'deki sağlık çalışmalarına dair AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dr. Varsame, 2019'da asistanlıkla başladığı meslek hayatına Şubat 2025'ten bu yana Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde doktor olarak devam ettiğini dile getirerek, Türkiye'de altı ay süreyle alanında uzman profesörlerden eğitim aldığını ve bu deneyimin kendisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Ülkesinde başka göğüs cerrahı olmadığına dikkati çeken Dr. Varsame, " Somali'de sadece bu hastanede göğüs ameliyatları yapılabiliyor. Büyük operasyonlar gerçekleştiriyoruz, kanser, travma, kalp ve akciğer yaralanmaları, hepsini burada yapabiliyoruz." dedi.

Dr. Varsame, tedavi ettikleri hastaların kendilerine karşı minnettar olduğunu ifade ederek, "Bir hastamın eli 20 yıldır yamuktu ve depresyondaydı. Burada elini ameliyat ettik ve normal haline geldi, şimdi çok mutlu. Eğer bu hastane olmasaydı böyle bir imkan olmayacaktı." diye konuştu.

" Somali'de doktorlara ihtiyaç var"

Yurt dışında daha fazla kazanç elde etme imkanı varken neden ülkede kaldığı sorusuna Dr. Varsame, "Ben yurt dışında sıradan bir doktor olabilirim ama Somali'de doktorlara ihtiyaç var. Burada insanlara yardım ediyorum. Doktor olmanın asıl amacı da budur." ifadelerini kullandı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Muhammed Başır ise 2016'dan bu yana hastanede görev yaptığını, 2020'den itibaren uzman ve eğitim koordinatör yardımcısı olarak çalıştığını belirtti.

Başır, "Bu hastane Somali'de üçüncü basamak sağlık kuruluşu ve birden çok disiplini olan bir merkezdir. 24 branşta hizmet veriliyor, Somali'nin en büyük diyaliz merkezi de burada. Binlerce hasta her ay tedavi görüyor." dedi.

Türkiye'nin Somali'ye sağlık alanında yaptığı katkılara değinen Başır, "Batılı ülkeler güvenlik gerekçesiyle Somali'ye yatırım yapmazken Türkiye burada bu büyük hastaneyi kurdu. Eğer diğer ülkeler de Türkiye'yi örnek alırsa Somali için çok faydalı olur." diye konuştu.

Somali'de sağlık sisteminin belkemiği

Kalp Damar Cerrahı Dr. Abdücelil Abdullah da 2019'da başladığı eğitimini 2024'te tamamlayarak aynı hastanede görev yapmaya devam ediyor.

Türkiye'de aldığı eğitimin kendisini alanında yetkin kıldığını vurgulayan Dr. Abdullah, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nin Somali'de sağlık sisteminin belkemiği haline geldiğini söyledi.

Abdullah, daha önce ülkede kalp damar cerrahisinin olmadığına dikkati çekerek, "Bu nedenle halk için çok önemli bir yer. Her yıl yeni uzmanlar yetişiyor, şimdiye kadar 120'den fazla Somalili doktor burada eğitim aldı." dedi.

Hastanenin yalnızca Somali'ye değil, bölgedeki diğer ülkelere de hizmet verdiğini belirten Abdullah, "Aylık yaklaşık 40 bin hastaya hizmet veriyoruz. Kenya, Uganda, Etiyopya'dan bile hastalar geliyor. Halkımız bu hastaneye büyük değer veriyor, 'Erdoğan Hastanesi' diye anıyor." diye konuştu.

Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 2015 yılında Türkiye'nin desteğiyle açılan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ülkenin sağlık sisteminde hayati bir rol üstleniyor.

Yaklaşık 250 yatak kapasitesine sahip hastane, yoğun bakım, ameliyathane, diyaliz ve yanık merkezi gibi birimlerle sadece Somali'ye değil, çevre ülkelere de hizmet veriyor.

Uzun yıllar süren iç savaş nedeniyle zayıflayan Somali sağlık sistemine önemli katkılar sağlayan hastane, aynı zamanda eğitim merkezi olarak da öne çıkıyor. Her yıl yüzlerce Somalili doktor ve sağlık çalışanı burada Türk uzmanlarla birlikte eğitim alarak pratik deneyim kazanıyor.

Hastanede yaklaşık 170 Somalili ve 30 Türk doktor olmak üzere toplamda 1100'e yakın personel hizmet veriyor.

Hastane, Somali halkı için sadece bir sağlık merkezi değil, aynı zamanda Türkiye-Somali dostluğunun sembolü ve güven kaynağı haline gelmiş durumda.