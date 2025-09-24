Türkiye mezunu Somalili Abdulkadir, ülkesinde Türk markasının en büyük distribütörü

Türkiye mezunu Somalili Sayid Ali Abdulkadir, ülkesinde açtığı büyük mağaza ile Türk mobilya markasının ilk ve en büyük distribütörü oldu.

Türk mobilya markasının Somali şubesinin işletmecisi Türkiye mezunu Abdulkadir, AA muhabirine, İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduğunu ve işletme alanında yüksek lisans yaptığını anlattı.

Somali'ye 2020'de döndüğünü ifade eden Abdulkadir, 5 yıldır Türk mobilya markasının distribütörü olarak çalıştığını söyledi.

Abdulkadir, şirketin, mobilya ve iç tasarım konseptiyle çalıştığına dikkati çekti.

Somali'de son 10 yılda inşaat anlamında ciddi gelişmelerin yaşandığına işaret eden Abdulkadir, bu yüzden bu sektörü seçtiklerini aktardı.

"Mobilyanın kendisi getirdik buraya"

Abdulkadir, Somali ile Türkiye arasında ticaretlerinin en çok mobilya ve gıda sektöründe olduğunu ifade ederek, "Biz de düşündük ki (mobilya almak isteyen) niye Türkiye'ye gitsin? Mobilyanın kendisi getirdik buraya." dedi.

2018'de Somali ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gerginlikler yaşandığını hatırlatan Abdulkadir, bu sebeple Dubai'den gelen ürünler yerine Türk malına yöneldiklerini dile getirdi.

Abdulkadir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, "Ziyaretten sonra Somali ve Türkiye arasında güzel gelişmeler oldu. Başlangıcı eğitim sebebiyle benim oraya gitmem. Somali ve Türkiye arasında ticaret anlaşmaları yapıldı. (Türk markaları için) distribütör olarak şu anda en az 12 mekan var, ama ilk bizdik." değerlendirmesinde bulundu.

Abdulkadir, Afrika ülkelerinin Türkiye'den önce Çin'den birçok mal aldığına işaret ederek, son 10 yılda Afrika pazarının Türkiye'den getirilen ürünlerle dolduğunu söyledi.

"Türkiye mezunu olarak Türk malını ülkeme taşımak gurur kaynağım"

"Türkiye mezunu olarak Türk malını ülkeme taşımak çok güzel bir gurur kaynağı." diyen Abdulkadir, Somali'de fabrikalar olmadığı için her şeyin yurt dışından alındığını belirtti.

Abdulkadir, Türkiye-Somali arasında balık sektöründeki işbirliğinin ülkesine çok katkı sunacağını düşündüğünü dile getirdi.

Somali'nin yatırıma açık olduğuna vurgulayan Abdulkadir, "Ülkede her yerde gelişme var. Buraya gelin ve faaliyet gösterin. Fabrikalar yok burada. Fabrika kurmaya başlayın. Çünkü burası Doğu Afrika'nın en güzel tarafı. Somali, Afrika'nın en uzun kıyı şeridine sahip. Somali'de açılacak fabrikalar, Etiyopya, Kenya gibi bölge ülkelerine dağıtım yapabilir. Özellikle balık sektörü." ifadeleriyle Türk iş insanlarına seslendi.

Piyasaya ilk girdiklerinde insanların bu kadar yatırımı neden yaptıklarını sorguladığını aktaran Abdulkadir, o zaman Somali'de mobilya sektörünün çok dağınık olduğunu ve eski pazar kafasıyla çalışıldığını belirtti.

"Sektörde ilk ve en büyük marka biziz"

Abdulkadir, modern tasarımlarla Mogadişu'nun kalbinde büyük bir yer tuttuklarını anlatarak, "Herkes bize 'Gerek yok', 'Bunu batıracaksınız', 'Yapmayın' diyordu, ama sonunda başardık." ifadelerini kullandı.

Somali'nin en büyük mağazası olduklarını vurgulayan Abdulkadir, ülkedeki iç savaş sonrasında bu sektöre giren ilk distribütör olduklarını, aynı alanda çalışan tüm markaların kendilerinden sonra piyasaya girdiğini dile getirdi.