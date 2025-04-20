Türkiye Mart Ayında 35 Yılın En Düşük Yağışını Aldı

TÜRKİYE geneline mart ayında 28,8 milimetre yağış gerçekleşti. 35 yılın en düşük seviyesine inen mart ayı yağışlarında Ege Bölgesi'nde 65, Marmara Bölgesi'nde 39, İç Anadolu Bölgesi'nde 35, Karadeniz Bölgesi'nde son 32 yılın en düşük yağışı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün '2025 Yılı Mart Ayı Alansal Yağış Raporu' verilerine göre Türkiye geneli mart ayı yağışı normali ve geçen yıl mart ayı yağışının altında gerçekleşti. 1991-2020 yıllarını kapsayan normali 61,2 mm olan yağışlar, 2024 yılı Mart ayında 69,5 mm, bu yıl mart ayında ise 28,8 mm olarak kaydedildi. Yağışlarda normaline göre yüzde 53, geçen yıl mart ayı yağışına göre yüzde 59 azalma meydana geldi. Mart ayı yağışları, 35 yılın en düşük seviyesine indi.

Mart ayında yağışlar İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Uşak, Burdur, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Adana, Hatay, Kilis çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azaldı. Erzincan ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yüzde 40'ın üzerinde artış gösterdi. Bölge genelinde tüm bölgeler normalleri ve geçen yıl yağışlarının altında yağış aldı ve normaline göre en fazla azalma yüzde 79 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşti. Ege Bölgesi'nde 65, Marmara Bölgesi'nde 39, İç Anadolu Bölgesi'nde 35, Karadeniz Bölgesi'nde son 32 yılın en düşük yağışı kaydedildi.

EN AZ YAĞIŞ ANKARA'DA

İl geneli yağışlarda en az yağış 5,1 mm ile Ankara'da, normaline göre en fazla azalma yüzde 91 ile Manisa'da görüydü. En fazla yağış 89,2 mm ile Tunceli'de, normaline göre en fazla artış yüzde 35 ile Erzincan'da gerçekleşti. Aksaray, Ankara, Çankırı, Denizli, Hatay, İzmir, Kırıkkale, Manisa 65, Van 63, Kırşehir 53, Balıkesir 42, Bolu, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya 39, Bartın, Kocaeli, Sakarya 36, Amasya ve Tokat'ta son 35 yılın en düşük mart ayı yağışı kaydedildi.

Türkiye genelinde mart ayında ortalama 6,4 gün yağış görüldü. 1991-2020 normali 11,3 gün olan Türkiye'de, yağışlı gün sayıları Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin ve Bingöl çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşti. İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Mersin, Karaman, Adana, Hatay, Ankara, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Eskişehir çevrelerinde yer yer 1 güne kadar düştü.

Mart ayı yağışı 25,7 mm, normali 66,1 mm ve 2024 yılı mart ayı yağışı 63 mm olarak kaydedilen Marmara Bölgesi'nde yağışlarda normaline göre yüzde 61, 2024 yılı Mart ayı yağışlarına göre yüzde 59 azalma gerçekleşti. Ege Bölgesi'nin mart ayı yağışı 13,7 mm olarak kaydedildi. Normali 64,5 mm ve 2024 yılı Mart ayı yağışı 53 mm olan Ege'de yağışlarda normaline göre yüzde 79, 2024 yılı Mart ayı yağışlarına göre yüzde 74 azalma gerçekleşti. Mart ayı yağışı 21,4 mm, normali 68,7 mm ve 2024 yılı Mart ayı yağışı 60,2 mm olan Akdeniz Bölgesi'nin yağışlarda normaline göre yüzde 69, 2024 yılı Mart ayı yağışlarına göre yüzde 65 azalma gerçekleşti.

İç Anadolu Bölgesi'nin mart ayı yağışı 16,2 mm oldu. Normali 42,7 mm ve 2024 yılı Mart ayı yağışı 41,6 mm kaydedilen İç Anadolu Bölgesi'nde, yağışlarda normaline göre yüzde 62, 2024 yılı Mart ayı yağışlarına göre yüzde 61 azalma oldu. Karadeniz Bölgesi'nin mart ayı yağışı 38,5 mm gerçekleşti. Normali 60 mm ve 2024 yılı Mart ayı yağışı 63,9 mm gerçekleşen Karadeniz'de yağışlarda normaline göre yüzde 36, 2024 yılı Mart ayı yağışlarına göre yüzde 40 azalma oldu. Mart ayı yağışı 45,9 mm, normali 65,8 mm ve 2024 yılı Mart ayı yağışı 101,2 mm olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlarda normaline göre yüzde 30, 2024 yılı Mart ayı yağışlarına göre yüzde 55 azalma meydana geldi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin mart ayı yağışı 30,8 mm olarak kaydedildi. Normali 74,7 mm ve 2024 yılı Mart ayı yağışı 111,5 mm olan Güneydoğu Anadolu'da yağışlarda normaline göre yüzde 59, 2024 yılı Mart ayı yağışlarına göre yüzde 72 azalma gerçekleşti.