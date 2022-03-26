Türkiye, Malezya DSA-NATSEC savunma fuarına en büyük alanla katılacak

KUALA Malezya'da 28-31 Mart'ta düzenlenecek 17'nci Defence Service Asia (DSA) ve National Security (NATSEC) Asia 2022 fuarlarına en büyük fuar alanıyla katılacak Türkiye, şimdiden adından söz ettirmeye başladı.

Bernama'nın haberine göre, Türkiye 2 yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük savunma fuarlarından biri gösterilen DSA-NATSEC Asia 2022 Fuarı'na kamu ve özel şirketleriyle yoğun katılım sağlayacak.

Habere göre, Türk şirketlerinin kullanacağı fuar alanı, Malezya'nın yanı sıra ABD, Hindistan, Almanya, Polonya, İsviçre, Fransa, İspanya, Tayland, Avusturya dahil 18 ülkenin paylaşacağı fuar alanının neredeyse yarısını kaplıyor.

DSA Direktörü Nadeem Abdul Rahman, Türk heyetinin ülkeden çeşitli ürünler içeren 60 şirket tarafından temsil edileceğini bildirdi.

Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ASELSAN, ROKETSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), ve OTOKAR'ın da aralarında olduğu Türk şirketleri DSA-NATSEC Asia 2022 Fuarı'na katılım sağlayacak.

Nadeem Abdul Rahman, Türkiye'den fuara katılım sağlayan firmaların ürünlerini Malezya'ya ihraç etme ve ülkedeki firmalarla iş birliği yapma fırsatlarını dört gözle beklediğini söyledi.

Nadeem, bu yılki etkinliğe 60 ülkeden binden fazla şirketin katılım sağlayacağını aktardı.

DSA-NATSEC Asia 2022 Fuarı, 28-30 Mart'ta Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde (MITEC) gerçekleştirilecek.

Söz konusu fuar alanlarına yalnızca üst düzey delegasyonlar, devlet çalışanları, savunma ve güvenlik endüstrisi profesyonelleri, polis, asker, yerel ve uluslararası basın mensupları girebilecek.