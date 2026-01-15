Haberler

"Türkiye Magic Festival" 24-25 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek

Dünyaca ünlü sihirbazların performans sergileyeceği Türkiye Magic Festival, 24-25 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleşecek. Festivalde atölye çalışmaları, sihirbazlık yarışmaları ve gala şovları düzenlenecek.

Dünyaca ünlü sihirbazların performans sergilediği "Türkiye Magic Festival (TMF)", 24-25 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Trump Sahne'de gerçekleştirilecek festivalde, atölye çalışmaları, yarışmalar ve gala şovları yer alacak.

Türkiye'de ilk kez Federation Internationale des Societes Magiques (FISM) standartlarında bir sihirbazlık şampiyonası da program kapsamında yapılacak.

Festivalin Gala Şovları bölümünde, uluslararası arenada ödüller kazanmış 5 sihirbazın 75 dakikalık özel performansları izleyiciyle buluşacak. Türkiye'den Kıvanç ve Burak, Almanya'dan Julius Frack ve Alana, Brezilya'dan Alain Simonov ile Tayvan'dan Cheng Chung Yao festivalde sahne alacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
