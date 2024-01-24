Türkiye, Madrid Uluslararası Turizm Fuarı'nda turistik destinasyonlarını tanıttı

Dünyanın önde gelen turizm fuarlarından olan ve bu yıl 44'üncüsü düzenlenen Madrid Uluslararası Turizm Fuarı'na (Fitur) katılan Türkiye, 2024'te dünyanın başlıca turistik destinasyonlarından biri olacağını bir kez daha teyit etti.

Geçen yıla nazaran katılımcı ülke sayısını 131'den 152'ye çıkaran Fitur'a dünyadaki turizm sektöründen 9 bin şirket katılım sağladı.

Turizmde 2024 yılının ilk uluslararası turizm fuarı olan Fitur'da 400 metrekarelik bir alanda stant açan Türkiye, burada tur operatörlerinden, otellere ve yat şirketlerine kadar sektörden 28 şirket ile temsil ediliyor.

Fitur'daki Türkiye standında İstanbul, Kapadokya ile yaz ve kış turizmine yönelik destinasyonlar tanıtılırken, Türk gastronomisi ve Türkiye'deki bisiklet turları da öne çıkarıldı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ocak-Kasım 2023 döneminde toplamda 52 milyon 742 bin 526 yabancı ziyaretçi kabul eden Türkiye'nin turizmdeki bu yükselişini 2024'te de sürdürerek, dünyanın başlıca turistik destinasyonlarından biri olmaya devam edeceği vurgulandı.

TGA'nın verilerine göre, Türkiye'ye gelen İspanyol turist sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 8,62 artışla 2023'ün Ocak-Kasım aylarında 300 bin 956 oldu.

TGA ayrıca Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile geçen yıl anlaşma yapan Türkiye'nin 2030'da tüm tesislerinde Sürdürülebilir Turizm Sertifikasına sahip olacağı ve bir turizm gücü olarak kimliğini ortaya koyarak, öncü bir destinasyon olmayı taahhüt ettiği belirtildi.

Kars ilk kez Fitur'da tanıtıldı

Öte yandan, Fitur'da ayrı bir stant açan Kars da İspanya pazarında tanıtımını yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile Türkiye-AB mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı kapsamında Kars Valiliği himayelerinde Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) yürüttüğü "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti" projesi ile Fitur'da ilk kez kendisini gösteren Kars, gerek kış turizmi gerekse Doğu Ekspresi turlarıyla farkındalık yarattı.

Dünya turizminde 2023'te Fransa, İspanya, ABD, Çin ve İtalya'nın ardından en fazla turistin ziyaret ettiği 6. ülke olan Türkiye, İstanbul ve Kapadokya başta olmak üzere birçok eşsiz destinasyonlarıyla gözde turizm ülkelerinden biri konumunda bulunuyor.

Açılışı İspanya Kralı 6. Felipe tarafından yapılan ve bu yılki konuk ülkesi Ekvator olan Fitur, 28 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.