Türkiye, Madrid'deki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda Öne Çıktı

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na (FEINDEF) ilk kez milli katılımla, 32 firmayla iştirak eden Türkiye, savunmanın Avrupa için stratejik öncelik haline geldiği anda öne çıkan ülke oldu.

FEINDEF'te İspanya'nın ardından en çok standa sahip ülke olan Türkiye, savunma ve güvenlik sektöründeki en iyi ürünlerini sergiliyor.

Türk firmalarına destek vermek ve ikili görüşmeler yapmak üzere Savunma Bakan Yardımcıları Musa Heybet ve Şuay Alpay ile Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin de Madrid'e geldi.

"Bu kadar çok Türk savunma sanayisi firmasını burada görmek gurur verici"

Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fuarda görüldüğü gibi dünyaya açılan bir ülke olduğunu söyledi.

Fuara 32 firmayla iştirak ettiklerini belirten Heybet, şunları dile getirdi:

"İspanya, bizim çok iyi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Savunma sanayisi alanında da yürüttüğümüz bazı projelerimiz var ve buradaki iştirakimiz ortak ilişkilerimizin bir göstergesi. Bu kadar çok Türk savunma sanayisi firmasını burada görmek gurur verici. Üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve gücümüzü, geldiğimiz noktayı göstererek bütün dünyaya çok güzel bir mesaj veriyoruz.

Savunma ve güvenlik sektöründe Türkiye'ye karşı müthiş bir teveccüh var. Bunu en iyi şekilde değerlendirerek faydacı bir yaklaşımla ülkemize katkı sağlamak istiyoruz."

Heybet, FEINDEF vesilesiyle fuar süresince Airbus ve Euro Fighter konularını da değerlendirme fırsatı bulacaklarını ve ikili görüşmeler yapacaklarını söyledi.

HÜRJET yoğun ilgi gördü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET, FEINDEF'te büyük ilgi gördü.

Fuara katılanlar, birebir ölçekli sergilenen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'nın modelini yakından görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

İspanya Savunma Bakanlığının Talavera La Real Hava Üssü'ndeki 23. Filo'ya bağlı 19 adet SF-5M uçağının yerine HÜRJET'i satın almasına yönelik müzakereler sürerken konuyla ilgili işbirliğini artıran mutabakatın 14 Mayıs'ta Madrid'de imzalanacağı belirtildi.

TUSAŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre HÜRJET, sadece Türk savunma sanayisinin değil aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin de dikkatle takip ettiği platform haline geldi.

İspanya özelinde yürütülen görüşmeler, TUSAŞ'ın özgün teknik kapasitesi ve mühendisliğinin ne denli takdir edildiğini gösterdi.

"İspanya ile savunma ve havacılık alanındaki işbirliği, sadece bir ürün ihracatı olarak değil çok yönlü ve uzun soluklu stratejik ortaklık olarak görülüyor. Teknik heyetler arasında karşılıklı bilgi paylaşımları ve değerlendirmelerin öne çıktığı görüşmelerimiz son derece olumlu ilerliyor." açıklamasında bulunan TUSAŞ yetkilileri, HÜRJET'in ileri seviye görev kabiliyetleri, düşük maliyetli işletim avantajı ve modüler yapısının görüşmelerde öne çıkan başlıklar olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in fuara katılımına izin verilmedi

İki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 4'üncüsü organize edilen fuara 65 ülke katılırken İspanya Savunma Bakanlığının kararıyla İsrail ve İsrailli şirketlerin bu fuara katılımına izin verilmemişti.

FEINDEF, 14 Mayıs'a kadar devam edecek.