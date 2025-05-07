Türkiye, Macaristan ve Yunanistan Ortaklığında Proje Gerçekleştirildi

Türkiye, Macaristan ve Yunanistan ortaklığında yürütülen "Akademik Başarı İçin Dezavantajlı Öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünme Yoluyla Güçlendirilmesi" projesi??????? başlıklı uluslararası projesi Bozüyük ilçesinde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) erasmus+ programı kapsamında Bozüyük Kumral Abdal Anadolu Lisesi tarafından yürütülen projenin erasmus+ ka210 okul eğitiminin Macaristan ve Yunanistan Tripoli 3'nolu Lisesi ve Macaristan yaratıcı gençlik akademisi temsilcilerinin okul yönetici ve proje ekibi ile yapılan çalışmalarının değerlendirildiği kaydedildi.

Yunanistan'da gerçekleştirilecek olan toplantı öncesi izlenecek yol haritasının da belirlendiği aktarılan açıklamada, "Program kapsamında yabancı heyet, okulda yürütülen eğitim uygulamalarını yerinde gözlemleyerek Türk eğitim sistemine dair bilgiler edinmiştir. Türk milli eğitim sistemindeki Türkiye yüzyılı maarif modeli ve ailelerin eğitime katılımları başta olmak bir çok konuda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in de projede yer alan proje ekibine teşekkür ederek, il genelinde yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti.