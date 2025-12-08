Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Macar Mevkidaşı Lantos ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan Enerji Bakanı Csaba Lantos ile enerji arz güvenliği kapsamında stratejik işbirliğini güçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı projeleri görüştü.

(İSTANBUL) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan Enerji Bakanı Csaba Lantos ile Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7'nci Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, doğal gaz ticaretinden nükleer enerjiye, hidrokarbon yatırımlarından yenilenebilir enerjiye kadar geniş kapsamlı projelerin ele alındığı belirtildi ve enerji arz güvenliği temelinde ilişkilerin güçlendirileceği vurgulandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7'nci Toplantısı kapsamında Macaristan Enerji Bakanı Csaba Lantos ile bir araya geldiklerini" duyurdu.

Bayraktar ayrıca, "Doğal gaz ticaretinden nükleer enerjideki işbirliğine, hidrokarbon alanındaki ortak yatırımlarımızdan yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazedeki projelerimizi ele aldık. Enerji arz güvenliği ekseninde gelişen ilişkilerimizi, somut projelerle derinleştirme irademizi bir kez daha teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif

Hollywood'da dengeleri değiştirecek teklif! Netflix'e fark attılar
title