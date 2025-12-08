Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Macar Mevkidaşı Lantos ile Bir Araya Geldi

(İSTANBUL) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan Enerji Bakanı Csaba Lantos ile Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7'nci Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, doğal gaz ticaretinden nükleer enerjiye, hidrokarbon yatırımlarından yenilenebilir enerjiye kadar geniş kapsamlı projelerin ele alındığı belirtildi ve enerji arz güvenliği temelinde ilişkilerin güçlendirileceği vurgulandı.

