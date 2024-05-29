MEB Bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına 5 Milyar 702 Milyon TL Kaynak Aktarılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına bu yıl 5 milyar 702 milyon liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Karara göre Türkiye Maarif Vakfına, yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, bu yıl MEB bütçesinden 5 milyar 702 milyon liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

Karar, 1 Ocak 2024'den itibaren geçerli olacak.