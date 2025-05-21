Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkında karar Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına bu yıl 6 milyar 774 milyon 954 bin liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, Türkiye Maarif Vakfına, yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, bu yıl MEB bütçesinden 6 milyar 774 milyon 954 bin liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.