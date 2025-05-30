Türkiye Maarif Vakfı, Tunus'ta Uluslararası Kültür Günü Etkinliği Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı, Tunus'ta Uluslararası Kültür Günü Etkinliği Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı, Tunus'ta farklı ülkelerden öğrencilerin katılımı ile 'Uluslararası Kültür Günü' etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi ve çeşitli misyon temsilcileri katıldı. Büyükelçi Demircan, etkinliğin kültürlerarası ilişkileri güçlendirdiğini belirtti.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Tunus'ta farklı ülkelerden öğrencilerin katılımı ile "Uluslararası Kültür Günü" etkinliği gerçekleştirdi.

Başkent Tunus'taki Uluslararası Maarif Okulları Lise Kampüsünde düzenlenen 'Uluslararası Kültür Günü' etkinliğine, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus'ta yerleşik misyon temsilcileri, Tunus'taki Türk kurumlarının çalışanları, Tunuslu yetkililer, öğrenci ve veliler katıldı.

Büyükelçi Demircan, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TMV dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Tunus'ta da Türkiyemizi ve eğitim sistemini ciddi bir şekilde temsil ediyor. Tunus'taki okullarımızda farklı milletlerden 200'ü aşkın öğrencimiz var. Okulumuzun en etkili faaliyetlerinden biri şüphesiz kültür faaliyetleri. Kültür faaliyetleri aslında iki ülkeyi ve kültürünü birbirine yakınlaştırıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Uluslararası Maarif Okulları Okul Müdürü Mustafa Yavuztürk ise TMV olarak Tunus'ta, bu yıl Geleneksel Kültür Günü'nün 7'ncisini düzenlediklerini söyledi.

Filistin'e destek mesajının da verildiği etkinlikte, öğrenciler kendi ülkelerinin geleneksel oyunlarını, özel hediyelik eşyaları ve yemekleri misafirlerin beğenisine sundu.

Tunus'ta 2017'den bu yana faaliyet gösteren TMV, Tunus Uluslararası Maarif Okullarında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veriyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan - Güncel
Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında 15 kişiye ceza!

Narin Güran cinayeti davasında 15 kişi için karar verildi
Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi: Anlaşmaya çok yaklaştılar

Trump tarih verdi! Gazze'de ateşkes için geri sayım
24 yaşındaki Sedef'i öldürdükten sonra cesedine halıya sarıp denize atan sanıktan kan donduran itiraf

24 yaşındaki Sedef'in korkunç ölümünde sır perdesi aralanıyor
Danla Bilic'e serbest bırakılan eski sevgilisi Berk Çetin’den ölüm tehdidi

Danla Bilic'in eski sevgili kabusu! Serbest kaldı, ölümle tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Türk takımlarının UEFA'dan aldığı ödemeler açıklandı! İşte zirvede olan takım

Türk takımlarının UEFA'dan aldığı para açıklandı! İşte zirvedeki takım
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray'dan görülmemiş drone şovu! 5 yıldızı 5 farklı yerden getirdiler

Galatasaray'dan herkesi büyüleyen görülmemiş drone şovu
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'a veda etti

Donald Trump'tan Elon Musk'a veda
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.