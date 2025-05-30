Türkiye Maarif Vakfı, Tunus'ta Uluslararası Kültür Günü Etkinliği Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Tunus'ta farklı ülkelerden öğrencilerin katılımı ile "Uluslararası Kültür Günü" etkinliği gerçekleştirdi.

Başkent Tunus'taki Uluslararası Maarif Okulları Lise Kampüsünde düzenlenen 'Uluslararası Kültür Günü' etkinliğine, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus'ta yerleşik misyon temsilcileri, Tunus'taki Türk kurumlarının çalışanları, Tunuslu yetkililer, öğrenci ve veliler katıldı.

Büyükelçi Demircan, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TMV dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Tunus'ta da Türkiyemizi ve eğitim sistemini ciddi bir şekilde temsil ediyor. Tunus'taki okullarımızda farklı milletlerden 200'ü aşkın öğrencimiz var. Okulumuzun en etkili faaliyetlerinden biri şüphesiz kültür faaliyetleri. Kültür faaliyetleri aslında iki ülkeyi ve kültürünü birbirine yakınlaştırıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Uluslararası Maarif Okulları Okul Müdürü Mustafa Yavuztürk ise TMV olarak Tunus'ta, bu yıl Geleneksel Kültür Günü'nün 7'ncisini düzenlediklerini söyledi.

Filistin'e destek mesajının da verildiği etkinlikte, öğrenciler kendi ülkelerinin geleneksel oyunlarını, özel hediyelik eşyaları ve yemekleri misafirlerin beğenisine sundu.

Tunus'ta 2017'den bu yana faaliyet gösteren TMV, Tunus Uluslararası Maarif Okullarında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veriyor.