Türkiye Maarif Vakfı Öğretmen Alımı Yapıyor

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Türkiye Maarif Vakfı, yurt içi ve dışı istihdam planlaması doğrultusunda öğretmen alımı yapacağını duyurdu. Adayların gerekli şartları taşıyarak başvurularını 17 Ağustos'a kadar Vakfın internet sitesi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Türkiye Maarif Vakfının öğretmen alımı yapacağı bildirildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, yurt içi ve dışı istihdam planlaması kapsamında değerlendirilmek üzere aday öğretmen havuzu oluşturulacağı belirtildi.

Başvuru yapacak adaylarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca, Portekizce ve Rusça dillerinden birinde ders anlatma yetkinliğine sahip olmak ve tercihen formasyon eğitimi almış olmak şartlarının aranacağı ifade edildi.

Gerekli şartları taşıyan adayların, başvurularını 17 Ağustos'a kadar "turkiyemaarif.org" internet sitesi üzerinden yapabileceği kaydedildi.

Açıklamada, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatların kabul edilmeyeceği belirtildi.

Adayların detaylı bilgiye "basvuru@turkiyemaarif.org" adresinden ulaşabilecekleri ifade edildi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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