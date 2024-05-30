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Türkiye Maarif Vakfı'nın Basketbol Takımı Şampiyon Oldu

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Arnavutluk'un İşkodra şehrinde düzenlenen 'Spartakiada 2024' yarışmasında, Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Maarif İşkodra Kampüsü basketbol takımı şampiyon oldu.

Arnavutluk'un İşkodra şehrinde ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik "Spartakiada 2024" yarışmasında, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Maarif İşkodra Kampüsünün basketbol takımı şampiyonluğa ulaştı.

Maarif İşkodra Kampüsünden yapılan yazılı açıklamada, İşkodra Belediyesi ve İşkodra Üniversite Öncesi Eğitim Yerel Ofisi tarafından şehirdeki ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen "Spartakiada 2024" yarışması kapsamında çeşitli spor etkinlikleri ve okul takımları arası maçlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Maarif İşkodra Kampüsü basketbol takımının "adil oyun ve karşılıklı saygı çerçevesinde yapılan maçlarda" büyük bir rekabet ruhu sergileyerek bu önemli etkinlikte şampiyon ilan edildiği vurgulandı.

"Spartakiada 2024"ün rekabet ruhu, dürüstlük ve iyi fiziksel ile psikolojik sağlığın öncüsü spor değerleri ile yetiştirilmesi gereken gençler için "büyük bir kutlama" olarak tanımlandığı da kaydedildi.

İşkodra Belediyesine bağlı tüm okullardan takımların katıldığı etkinlik, Qazim Dervishi Spor Sarayı'nda yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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