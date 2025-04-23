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Türkiye Maarif Vakfı'ndan 23 Nisan Kutlaması

Türkiye Maarif Vakfı'ndan 23 Nisan Kutlaması
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Tunus'ta düzenlenen etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği himayelerinde kutlandı. Etkinlikte çocuklar için çeşitli etkinlikler ve gösteriler yapıldı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği himayelerinde Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı Uluslararası Tunus Maarif Okulları tarafından düzenlenen etkinlikle "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlandı.

TMV'nin Tunus'taki lise kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ile Tunus'taki Türk kurumlarının temsilcileri, Tunus'ta yaşayan Türkler ve Tunus Maarif Vakfı Okullarında eğitim alan öğrencilerin velileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Demircan, "23 Nisan geleceğin büyüklerine bir hazırlık bayramıdır. Tüm insanlar ve aileler, çocukları için yaşıyor. Çünkü insanlar geleceğe varis bırakmak isterler, işte bu düşünce toplum için de geçerlidir. Devletimiz geleceğine siz çocukları hazırlamaktadır." dedi.

Etkinlik, okunan şiirler, dans gösterileri, yapılan ikramlar ve palyaço gösterisi ile devam etti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan - Güncel
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