Türkiye Maarif Vakfı, Kamerun'da Kültür Şenliği Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Kamerun'un başkenti Yaounde'de "Kültür Günü Programı" kapsamında kültür şenliği düzenledi.

Maarif Bastos Okulu'nda düzenlenen şenliğe, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, veliler ve öğrenciler başta olmak üzere birçok davetli katıldı.

15 ülkeden öğrencisi bulunan okuldaki etkinlik kapsamında, kültürel dans gösterileri yapıldı.

Okul bahçesinde kurulan alanlarda, katılan ülkelere ait yemek, kıyafet ve enstrümanlar davetlilere tanıtıldı.

Okulun Kamerunlu öğrencileri ise yetiştirdikleri balıkları ve civcivleri davetlilere göstererek, ülkedeki balıkçılık ve kümes hayvancılığı hakkında bilgi verdi.

FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerini engelleme çalışmaları kapsamında Kamerun'da 2018'de TMV'ye devredilen okullar, nitelikli insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunarken, başarısıyla da Türkiye'nin gurur kaynağı oluyor.

Kamerun'da FETÖ'den devralınan 6 okul, altyapı ve teknolojilerinin yenilenmesinin ardından TMV bünyesinde hizmet veriyor.